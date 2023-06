L’Albania sbanca a Mundialito ma a vincere è la solidarietà per l’Ucraina e Anwar

Un contributo da Mundialito per sostenere di un ospedale in Ucraina e Anwar Makrate,18enne, studente dell’istituto professionale Domenico Chiodo di origini marocchine, che ha affrontato da poco un trapianto di cuore. Il ragazzo al termine di una serie complicazioni ora sta meglio e respira in autonomia. In tanti sono venuti a conoscenza della sua storia anche grazie all’iniziativa di raccolta fondi lanciata dallo zio ed è proprio a questo punto della storia che sport e solidarietà si incrociano.

In questi giorni si è concluso, con la vittoria dell’Albania il noto torneo di calcio a 7 per amatori che ha coinvolto le squadre che rappresentano le comunità straniere della Spezia. La competizione è stata organizzata dalla Fas (Federazione Associazioni Straniere), con il supporto di Uisp e il patrocinio del Comune della Spezia.

