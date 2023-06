Moconesi: incidente mortale, strada chiusa per oltre 4 ore, troppo

L’incidente che ieri pomeriggio a Moconesi è costato la vita a Alessandro Giunchi, 50 anni, ha richiesto la chiusura della statale 225, trafficatissima per oltre quattro ore. Decisamente troppo, anche perché oggi le immagini fotografiche e i filmati – crediamo – possano ridurre i tempi di rilevamento di un incidente. Impietoso ed irrispettoso, se non in questo caso in altri, tenere a lungo una salma sulla strada.

Ma detto questo va sottolineato che non è certo la prima volta che accadono fatti del genere in Fontanabuona. Probabilmente esistono vie secondarie che i residenti in zona conoscono e vi si possono destreggiare per raggiungere la meta. Ma in gemere sono strade strette e sterrate. Chi scrive una volta fu dirottato con altri automobilisti in una strada secondaria e fu un disastro.

