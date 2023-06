Viveva nel Comune di Castelnuovo Magra insieme alla sua famiglia il ventenne Alessandro Simonelli che si è spento nella notte fra sabato e domenica all’ospedale Cisanello di Pisa dove era arrivato in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada che da Fivizzano conduce al Cerreto. Il giovane motociclista è stato portato nell’ospedale toscano con l’elicottero del 118 alzatosi da Pavullo ma tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati vani. Simonelli con il fratello gemello Federico e il padre Alberto era un grandissimo appassionato di rievocazioni storiche sulla Seconda Guerra Mondiale e in occasione del recente raduno dei bersaglieri alla Spezia aveva sfilato a bordo di mezzi d’epoca.

E a ricordarlo con cordoglio oggi sono anche molti appartenenti di quel mondo, come gli appassionati delle jeep Willys MB che si stringono “nel dolore della famiglia Simonelli per la prematura scomparsa del giovane Alessandro”.

L’articolo Muore a 20 anni dopo un incidente in moto proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com