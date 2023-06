Natale: “A Catania la gigafactory Enel, alla Spezia progetti di scarsa occupazione”

“La giunta regionale ligure e l’amministrazione Peracchini non possono limitarsi a fare da notai delle decisioni prese da Enel in merito al futuro di Vallegrande. Devono richiamare senza tentennamenti Enel alle proprie responsabilità su un’area che ha visto bruciare combustibili fossili per sessant’anni e che adesso deve essere rilanciata con un progetto che metta al centro la sostenibilità ambientale ma anche l’occupazione”. Lo chiede il consigliere regionale Davide Natale del Partito Democratico in vista dell’ordine del giorno da lui presentato sul tema del futuro dell’ex centrale termoelettrica a carbone Eugenio Montale ormai dismessa da più di un anno e mezzo.

Natale torna a chiedere alla politica locale di prendere l’iniziativa nei confronti dell’azienda invece di subirne la decisioni. “La prima cosa da ricordare è che il consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno con cui impegnava la giunta regionale a organizzare un tavolo con Enel, sindacati, stakeholder e i Comuni della Spezia e di Arcola – sottolinea il democratico -. Un terzo del territorio industriale di Vallegrande ricade all’interno dei confini amministrativi di quest’ultima. La Regione Liguria da parte propria ha importanti prerogative per quanto riguarda le bonifiche e i rapporti con il governo centrale”.

