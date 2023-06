Ratti: “Allungamento scogliere Colombo, si controlli se i lavori sono conformi a quanto stabilito in conferenza dei servizi”

Intervenuto in merito durante le comunicazioni dello scorso Consiglio comunale, il consigliere Bernardo Ratti (Siamo il Golfo dei poeti) torna sul tema dei lavori allo stabilimento Colombo. “Durante lo scorso Consiglio, nel ribadire che l’intervento di allungamento delle due scogliere è un’opera impattante e offensiva, per chi l’ha chiesta e per chi l’ha autorizzata, evitabile, per lo stravolgimento del tratto di costa e per le probabili ripercussioni su fondali e correnti, ho chiesto di verificare la conformità delle stesse – scrive l’esponente dell’opposizione -. Dalla Conferenza dei servizi si evince che la scogliera di ponente, quella verso Santerenzo, doveva essere soffolta, e non la sembra assolutamente; e che la scogliera di Levante, quella verso Lerici, non doveva avere strutture sopra e invece ci sono pagliolati e ombrelloni. Sempre dalla Conferenza dei servizi autorizzativa è indicato che un tecnico dovrebbe verificare la conformità dei lavori. Ho chiesto alla giunta di controllare se il tutto sia conforme a quanto indicato. Durante la seduta non mi è stato risposto, spero vengano effettuati controlli in merito”.

