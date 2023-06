San Fruttuoso: “Soccorsi per la nuotatrice; gratuitamente?”

Ci sono notizie che suscitano sdegno nei lettori. In tanti si chiedono se la nuotatrice inglese partita da San Fruttuoso a nuoto fino alla Cala dell’Oro dove poi ha tentato di inerpicarsi sul crinale, paghi la macchina dei soccorsi. Dalle 18.30 circa fino alle 2.30 del mattino per rintracciarla e portarla in salvo, sono intervenuti un elicottero, mezzi navali di vigili del fuoco, squadre di Rapallo e Genova ed i sommozzatori, la guardia costiera cn mezzi navali, il soccorso alpino. Alcuni lettori ricordano che in montagna questi soccorsi si pagano e altri che la tradizionale solidarietà della gente di mare è sempre stata gratuita in caso di naufragi o cause di forza maggiore. (m.m.)

» leggi tutto su www.levantenews.it