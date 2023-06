San Giorgio di Sestri Ponente, cancellata la storica insegna. L’appello di Anpi: “Parte della memoria, ripristinatela”

Genova. “La Sezione A.N.P.I. di Sestri Ponente fa proprie le rimostranze e l’indignazione di molti sestrini, e non solo, per la decisione di sostituire sulla palazzina Coppedè di via Manara l’insegna “San Giorgio” con quella del nuovo proprietario Giobagnara. Vorremmo ricordare come, quella palazzina che è soggetta a vincoli della Soprintendenza sicuramente per le pregevoli linee architettoniche, per il movimento operaio genovese e per i sestrini rappresenta anche uno dei momenti più tragici per i lavoratori che da quelle mura il 16 giugno 1944 furono deportati verso i campi di concentramento tedeschi.”

Con queste parole inizia la lettera aperta diffusa questo pomeriggio dalla sezione di Sestri Ponente dell’Anpi, indirizzata alla nuova proprietà dell’edificio e al sindaco Marco Bucci.

