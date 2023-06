Genova. Il team polacco a bordo della imbarcazione Wind Whisper ha tagliato per primo a Genova Boccadasse il traguardo della regata veloce della Ocean Race riservata alla classe VO65. Poi ha ormeggiato alla banchina del village, tra gli applausi del pubblico e del sindaco Marco Bucci. Non è mancato un piatto di trofie al pesto di benvenuto.

E’ il primo arrivo in assoluto della regata che per la prima volta nella sua storia arriva in Italia, a Genova.

