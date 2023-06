The Ocean Race, dopo l’inaugurazione del “village” sale l’attesa per le prime barche

Genova. Dalla tarda mattinata inizieranno a fare la loro comparsa le imbarcazioni della classe sprint VO65, mentre gli scafi che hanno compiuto il giro del mondo non si vedranno prima di domani sera. Sale l’attesa per l’arrivo delle barche a vela della The Ocean Race. Si entra nel vivo non solo con la competizione, al village inaugurato ieri a Genova, per il Grand Finale, ma anche con gli appuntamenti istituzionali e gli eventi di cultura e spettacolo.

“Al vento non si comanda, in mare comanda lui – le parole del sindaco di Genova Marco Bucci a chi gli ha fatto notare il ritardo imprevisto nell’arrivo delle barche – ci troviamo davanti alla regata più lunga e sfidante al mondo che per la prima volta approda in Italia – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci -. Una grande impresa, quest’anno non priva di imprevisti, che ha reso la rotta ancor più impegnativa. Dal giorno della partenza la nostra città si è schierata a fianco del Team Genova e di tutti gli equipaggi: oggi siamo orgogliosi di accoglierli con una grande festa che coinvolgerà tutti, non solo gli appassionati di vela. Abbiamo portato Genova in ogni tappa di The Ocean Race, per condividere le nostre eccellenze, la nostra storia: con il nostro Pavillon abbiamo raggiunto oltre 1milione e 500mila persone”.

