The Ocean Race e “Restore our ocean and water by 2030”: il convegno per la salvaguardia dei mari

Genova. È stata presentata oggi, in anteprima mondiale, l’Agenda condivisa dei sindaci per la transizione, un piano comune che vedrà la collaborazione tra i comuni – con Genova capofila – e la Commissione europea.

Il Comune di Genova, infatti, nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantesimo compleanno di The Ocean Race che quest’anno termina proprio sotto la Lanterna, in collaborazione con SDG4MED, ha organizzato per oggi, 26 giugno, un evento per far conoscere la Missione Europea “Restore our Oceans and Waters by 2030” dal titolo, appunto, “Implementare la Mission Oceans and Waters: l’Agenda Condivisa dei sindaci per la transizione”.

» leggi tutto su www.genova24.it