The Ocean Race, Regata 999: vince l’equipaggio del Municipio Centro Est

Genova. Si è conclusa questa mattina, con la premiazione sul palco centrale dell’Ocean Live Park, nell’ambito del Lerning Program di The Ocean Race Genova The Grand Finale, la Regata 999, promossa con la collaborazione dell’assessorato a Servizi sociali, Famiglia e Disabilità. A vincere la Regata 999 è stato il Municipio Centro Est. Sul podio, al secondo posto, il Municipio Centro Ovest e terzo classificato Valpolcevera. A seguire dal quarto al nono posto gli altri equipaggi, tutti omaggiati con la medaglia offerta da Assonautica Genova e con il gabbiano di The Ocean Race, e Lupo di Mare, simbolo di Genova The Grand Finale. A tutti i membri degli equipaggi è stata donata anche una “box” di prodotti dolciari e una maglietta.

A premiare gli equipaggi l’assessore ai Servizi sociali Lorenza Rosso e l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi.

» leggi tutto su www.genova24.it