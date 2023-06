Via alle mini-crociere riservate agli alunni vincitori del concorso di disegno di Assonautica

Savona. Con Erika e la sua famiglia sabato 17 giugno si è effettua la prima delle dieci uscite in barca messe in palio da Assonautica tra gli alunni premiati nel concorso di disegno “Proteggiamo il mare”. Si tratta di “mini-crociere” che normalmente si effettuano nel tratto di mare tra Savona e Varazze, per i bambini è l’opportunità di vedere la nostra costa da un nuovo punto di vista, di godere a pieno del fascino del mare, di assaporare la sensazione di libertà che si prova in navigazione.

Uscire dal porto passando vicino alla maestosa “Costa Smeralda”, osservare in mare aperto un motoscafo che passa ad alta velocità e dopo poco affrontare le onde che ha provocato, salutare l’equipaggio di una barca a vela che silenziosamente ci passa vicino, avvistare una bottiglia di plastica e modificare la rotta per recuperarla con l’aiuto del salaio, osservare una scogliera e scoprire che, con un po’ di fantasia, possiamo vedervi l’immagine di un fantasma: piccoli episodi che hanno reso l’uscita in barca molto piacevole per tutti, non c’è stato spazio per la noia.

