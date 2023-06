Ztl di Castelnuovo Magra rimandata a settembre

La nuova zona a traffico limitato nel centro storico di Castelnuovo Magra sarebbe dovuta entrare in vigore da oggi ma è stata invece rimandata a settembre. Sabato mattina infatti la responsabile del settore vigilanza del Comune Marina Ricci, ha firmato l’ordinanza che disciplina la ztl e le aree pedonali del borgo a partire dal giorno 1 settembre, con un periodo sperimentale della durata di un mese ne i trenta giorni successivi, al fine di “monitorare il contesto viabile del centro storico”.

L’ordinanza riprende il regolamento già approvato nelle scorse settimane e individua la zona interessata fra piazza Querciola, piazza Garibaldi, via Cesare Battisti, via Dante, Via Gramsci, via Roma e via Sottoportici; con i due varchi già individuati al termine della sopraelevata e presso il ristorante Armanda.

La ztl sarà attiva dalle 12.30 alle 15.30 e ininterrottamente dalle 17.30 alle 9,30 tutti i giorni feriali e festivi, con operazioni di carico e scarico consentite nelle fasce di disattivazione.

Inoltre, a decorrere dal 1 settembre 2023 saranno istituiti stalli di sosta riservati ai residenti, muniti di contrassegno, delimitati da apposita segnaletica in piazza Querciola (contrassegnati a terra da a borchie di ottone); in via Dante (negli spazi contrassegnati da strisce gialle) e al Borghetto (negli spazi contrassegnati da borchie e strisce gialle).

Come si legge ancora nell’ordinanza, a decorrere dal 17 luglio saranno istituiti degli stalli di sosta riservati a cicli e motocicli, delimitati da apposita segnaletica in via Tra le Mura, Piazza Querciola e via Dante oltre ad un ulteriore stallo per persone diversamente abili. Saranno introdotte anche aree riservate ai soli pedoni in via Dante (all’altezza del civico 53) e in via dei Bianchi dall’incrocio con Via Vittorio Veneto all’altezza del civico 28. In via Gramsci, dall’incrocio con via Provinciale all’incrocio con via dei Bianchi, sarà istituito il doppio senso di circolazione mentre scatterà il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, ad esclusione di quelli autorizzati, nelle fasce orarie in cui è attiva la Ztl. Sarà infine istituito il limite di velocità dei 20 chilometri orari in tutte le strade del centro storico.

