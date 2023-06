A Cremona tutto tace, ancora nessun contatto per risolvere il contratto di Alvini

In casa Spezia prosegue la riflessione sulla panchina, con un grande favorito, Massimiliano Alvini, che al momento guida con un buon margine la lista dei candidati alla guida tecnica dello Spezia, anche se per il matrimonio bisognerà ancora attendere qualche giorno. Da Cremona, infatti, al momento tutto tace: Alvini è legato da un altro anno di contratto ai grigiorossi, che puntarono su di lui per l’avventura in Serie A della scorsa stagione, blindandolo con un biennale.

Per sedere sulla panchina dello Spezia, ovviamente Alvini dovrà risolvere il suo accordo con la Cremonese, ma al momento il telefono del direttore sportivo Simone Giacchetta ancora non squilla e fino a questa mattina il club non ha incontrato l’allenatore o i suoi avvocati per chiudere anticipatamente il contratto.

