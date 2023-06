Al ragù, al pesto, al salmone: a Sesta Godano la quarta edizione della sagra della lasagna

Quarta edizione della Sagra della lasagna al forno al Parco Pertini di Sesta Godano sabato 8 e domenica 9 luglio, organizzata dal locale comitato della Croce rossa. In occasione delle due serata (apertura stand ore 19.30) si potranno trovare lasagne al ragù, al pesto e al salmone, e ancora specialità come asado e bistecche alla griglia. Non mancherà la musica: sabato dalle 21.00 serata danzante con l’orchestra Sabrina e dove c’è musica, domenica sempre dalle 21.00 serata danzante con Enrico Roseto e Luca Parpaiola.

