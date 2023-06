Albenga, 300mila euro per lo stadio Riva: la giunta approva il progetto definitivo

Albenga. È stato approvato, con delibera di Giunta n.239 del 22/06/23, il progetto definitivo di adeguamento dello Stadio Riva che prevede interventi strutturali e legati all’impiantistica per 300 mila euro.

“Si tratta in particolare di provvedere all’adeguamento dell’impianto antincendio e al collaudo statico della struttura – spiega il sindaco Riccardo Tomatis – con la realizzazione di 2 scale di emergenza e altri lavori necessari alla messa a norma l’impianto. Non solo, perché gli interventi, che inizieranno a breve, sono finalizzati a migliorare l’aspetto e la funzionalità dell’impianto. Tutto ciò anche in vista della prossima stagione sportiva che vedrà l’Albenga Calcio disputare il campionato di Serie D. Inoltre nei nostri prossimi progetti ci sarà la realizzazione della copertura della tribuna”.

