Alle Cinque Terre con il bike sharing all’insegna della sostenibilità. Si parte con trenta bici elettrice a pedalata assistita

Le stazioni di bike sharing alle Cinque Terre saranno in punti strategici, i mezzi avranno la pedalata assistita e permetteranno di visitare i luoghi meno conosciuti, se non tutti, quasi. Così si presenta il nuovo servizio di bike sharing, di Bicincittà, realizzato nel Parco nazionale delle Cinque Terre illustrato oggi pomeriggio, alla stampa, a Volastra. Erano presenti anche i sindaci dei Comuni di Riomaggiore e Vernazza, i Carabinieri forestali e della Stazione di Riomaggiore, il Soccorso alpino.

Il progetto è partito qualche anno fa, con un finanziamento dal Ministero di 240mila euro e oggi diventa un tassello in più per la mobilità sostenibile senza dimenticare la fragilità dei territori rappresentando anche un primato per un Parco nazionale. In particolare, si potrà sottoscrivere un abbonamento al costo di 15 euro, valido in tutte le realtà dotate di bike sharing con Bicincittà, la prima ora costerà 3 euro, 2 dalla seconda.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com