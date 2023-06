Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Sampdoria

La Sampdoria del nuovo patron Radrizzani ha ufficializzato nel tardo pomeriggio l’ingaggio di Andrea Pirlo come nuovo allenatore con un contratto fino al 30 giugno 2025. Tramite il proprio sito il club blucerchiato ha inoltre comunicato di “aver affidato a Nicola Legrottaglie il ruolo di head of performance e a Lorenzo Giani quello di head of scouting”. Pirlo, che un anno fa era stato accostato anche allo Spezia prima dell’esperienza in Turchia, sarà presentato domani.

