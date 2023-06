Autostrade a numero chiuso? Berlangieri: “Una assurdità, si pensi a fare le infrastrutture”

Savona. La dichiarazione del professore Pierluigi Coppola, docente di Pianificazione dei trasporti del Politecnico di Milano, sta mettendo in allarme gli utenti abituali delle autostrade, i turisti e gli operatori economici. In sostanza il professore propone un accesso controllato alla rete autostradale denominato “Ramp Metering” che in definitiva diventa un numero chiuso, con allarmanti conseguenze di ordine sociale ed economico. La proposta sfocia anche nel migliore utilizzo della rete stradale ordinaria come panacea all’intasamento autostradale, “dando la possibilità all’utente di prendere una decisione che gli eviterebbe di essere intrappolato in autostrada”.

Una proposta sulla quale è intervenuta in primis Assoutenti: “In rappresentanza degli utenti siamo tenuti a valutare ogni proposta atta a risolvere, o almeno alleviare, i gravissimi problemi che attanagliano la mobilità nella nostra regione, ma contemporaneamente gradiremmo fossero formulate proposte attuabili e condivise“.

