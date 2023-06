Beach volley, al via il torneo di Mime Sport Friendly a Voltri

Genova. A Voltri, all’inizio della passeggiata Roberto Bruzzone, dietro il palazzo del Municipio, dal 3 all’8 luglio si terrà la 12esima edizione del torneo di beach volley, organizzato dall’Associazione MiMe Sport Friendly: 80 le squadre pronte ad affrontarsi sui tre campi allestiti per l’occasione sulla spiaggia di Voltri dai volontari, per un totale di 421 giocatori in gara.

Il torneo si gioca tutte le sere a partire dalle 19 e il sabato a partire dalle 10 di mattina: cocktail bar, stand gastronomici e dj set animeranno tutte le serate in calendario. Attese sul palco anche sei band che si alterneranno giovedì 6 con Manuel Cossu Project, La trappola di Dalian, Mondocane! e Meganoidi e venerdì 7, con 95% Nero e The Linetti’s.

