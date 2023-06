“C’è voglia di lavorare e abbiamo tanta energia”: così Andrea Radrizzani ha lasciato le sue prime parole a Genova ai microfoni di Primocanale.

L’attuale proprietario della Sampdoria ha raggiunto il socio Manfredi arrivato intorno alle 16 nel capoluogo ligure per dirigersi a Corte Lambruschini: domani entrambi saranno all’Ocean Race per la presentazione di Pirlo e Legrottaglie oltre ad annunciare i progetti per la ripartenza del club.

» leggi tutto su www.levantenews.it