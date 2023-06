Calciomercato, conferme di prestigio per New Bragno e Plodio: Di Martino e Siri restano in Valbormida

Cairo Montenotte/Plodio. Un calciomercato frenetico. È un flusso di news costante quello proveniente dalle squadre locali, formazioni volenterose di allestire rose competitive per poter figurare al meglio durante la prossima stagione. Sia le società rivierasche che quelle valbormidesi sembrerebbero aver scelto di bruciare le tappe per poter ultimare quanto prima gli organici a disposizione dei propri tecnici.

È così che, tra le squadre più attive nell’ultimo periodo, si sono distinte New Bragno e Plodio. Proprio ieri per esempio, la società del presidente Ferraro ha annunciato di aver trovato l’accordo per la permanenza del proprio capitano: Mirko Di Martino dunque, la prossima stagione, vestirà ancora i colori biancoverdi.

