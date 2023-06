Sabato 15 luglio alle 10.30 in Via Piacenza (piazzale antistante il cimitero) la Pubblica Assistenza Croce Verde Chiavarese inaugurerà un mezzo di protezione civile e sanitaria in ricordo di Barbara Cogorno. Saranno presenti le Consorelle e le autorità civili e religiose.

» leggi tutto su www.levantenews.it