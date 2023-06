Denutriti e costretti a vivere tra feci e urina: nove gatti messi in salvo dalle guardie zoofile

Genova. Nove gatti abbandonati a se stessi, defedati, al limite della sopravvivenza, in un appartamento in pieno degrado. Questo lo scenario da incubo che si sono trovate davanti le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Genova che hanno sequestrato i felini, tra cui una mamma con quattro cuccioli affamati, tutti subito ricoverati in un canile municipale Monte Contessa.

All’interno dell’appartamento erano presenti cumuli di sporcizia, escrementi, ammassi di oggetti, avanzi di cibo avariato, niente acqua. Nelle ciotole, vecchi avanzi di mele e fioccato, incompatibile con la dieta carnivora dei gatti. La proprietaria dell’appartamento è ora indagata per maltrattamento ai sensi dell’articolo 727 del Codice penale (Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la propria natura e produttiva di gravi sofferenze).

» leggi tutto su www.genova24.it