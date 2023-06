Diritti, Rossetti (Pd): “Bocciata la proposta di legge contro le discriminazioni: la giunta Toti preferisce appoggiarsi solo a eventi spot e dice no a proposte strutturali”

Genova. “Siamo basiti dalla scelta della Giunta regionale di bocciare, senza alcun approfondimento né confronto, la legge presentata dal Gruppo PD a mia prima firma e condivisa da tutta la minoranza, contro ogni forma di discriminazione”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti primo firmatario della legge discussa oggi in consiglio regionale.

“Il centrodestra – prosegue Rossetti – dimostra un atteggiamento di chiusura verso proposte strutturali volte a limitare l’emarginazione e promuovere e sostenere punti di accesso e di denuncia che consentirebbero di conoscere, monitorare e limitare efficacemente le discriminazioni verso donne, migranti, disabili e stranieri. Sarebbe stato invece più utile, vista la sperimentazione conclusasi con successo nel 2014, come da relazione di Arsel Liguria, Regione e dalla rete nazionale antidiscriminazioni e il plauso dell’Unar (ufficio nazionale anti discriminazioni razziali), avere una legge con la quale dare una struttura a un sistema di mediazione, promuovendo il rafforzamento dei servizi forniti dagli enti locali, per garantire ai cittadini punti di ascolto e di riferimento per difendersi da attacchi discriminatori, promuovere l’integrazione e dare gli strumenti necessari per superare condizioni di svantaggio legate a qualsiasi forma di discriminazione”

