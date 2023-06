Disabilità, accordo in tribunale, dopo un anno di attesa bimbo genovese avrà terapie

Genova. Dopo un anno di attesa, un bimbo genovese di quasi quattro anni, con diagnosticato un grave disturbo dello spettro autistico, da settembre dovrà essere preso in carico dalla Asl per le terapie di psicomotricità e logopedia. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Genova, con un verbale di conciliazione in seguito all’istanza presentata dai genitori del bimbo, assistiti dall’avvocato Rita Lasagna. “Abbiamo vinto noi – racconta all’agenzia Dire il papà Matteo – questa esperienza mi ha insegnato che non bisogna rassegnarsi alla mentalità sempre più dilagante del ‘tanto ormai è così’, e che occorre sempre lottare per i propri diritti”.

Si tratta della prima vertenza in Liguria che giunge a questo risultato e potrebbe dare una svolta all’annoso tema delle infinite liste d’attesa per le terapie riabilitative dei bambini disabili, aprendo la strada ad altri ricorsi, alcuni dei quali già seguiti dallo stesso avvocato Lasagna. “Un mese fa avevo depositato questo provvedimento d’urgenza come causa pilota perché erano presenti i due elementi necessari di fondatezza giuridica e rischio che il tempo di attesa necessario per una causa ordinaria provocasse un danno grave irreparabile – racconta la legale – il giudice, alla prima udienza, un paio di settimane fa ha fatto intendere che ci avrebbe dato ragione e ha invitato la Asl a trovare un accordo che andasse incontro alla famiglia. Così è stato: da settembre si impegnano a prendere in carico il bimbo con una prima parte delle terapie previste, mentre per la logopedia si dovrà aspettare gennaio“. In sostanza, evidenzia, “hanno accolto in toto la nostra istanza, evitando che il giudice li condannasse direttamente con una sentenza, che sicuramente per loro sarebbe stata più difficile da gestire. E si sono anche fatti carico delle spese legali”.

