Fiat sceglie i colori di Lerici per annunciare che non farà più auto grigie

Le sgargianti facciate di Piazza Garibaldi per un annuncio storico: Fiat non produrrà più auto di colore grigio. Svelato il tema dello spot girato a Lerici per conto di Stellantis, il gruppo di cui fa parte il costruttore torinese, nelle scorse settimane. Un momento che diventa di svolta per il marchio italiano per eccellenza nelle auto a portata di tutti.

Non solo il lancio della Fiat 600, che ritorna dopo decenni, ma anche l’annuncio che da ora in poi il listino sarà colorato. Come gli edifici della costa ligure e del Golfo della Spezia, che ha ospitato il ceo Olivier Francois per il girato di quasi due minuti che è stato lanciato ieri e ad oggi ha già quasi 400mila visualizzazioni solo su YouTube.

