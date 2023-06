Finale Outdoor Region: “Essenziale il rapporto pubblico-privato, turismo sostenibile nostra priorità”

Finale Ligure. “Una replica che non vuole essere polemica, ma costruttiva; non politica, nel senso di legata ai partiti, ma nel senso di ‘per tutti’, nell’interesse di tutti. Sicuramente le parole di Gianni Argento toccano alcuni temi di indubbia centralità, ma è necessario, dare spazio ad alcuni chiarimenti ritenuti da più parti come doverosi”.

Chi ha chiesto non tanto di replicare, ma di fare chiarezza e portare la discussione su binari percorribili e concreti, è il consorzio Finale Outdoor Region, una realtà privata che vede al proprio interno attualmente 250 aziende dislocate su un territorio allargato, la “Region” per l’appunto, che include almeno una quindicina di comuni da Loano a Vado Ligure e alla Val Bormida, un organismo finanziato quasi totalmente in autonomia dai membri stessi e dalle aziende sponsor. Fondato nel 2019, raccoglie il testimone e l’eredità da un manipolo di operatori turistici e di privati amanti degli sport all’aperto che alla fine degli anni ’90 intuirono le potenzialità di sviluppo del segmento outdoor nel finalese, operatori che sono stati poi i fondatori dello stesso Consorzio.

» leggi tutto su www.ivg.it