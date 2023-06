Fisiko! chiude la settima edizione confermandosi un successo 

Si è conclusa con il meraviglioso spettacolo di Olivier Dubois, considerato tra i ballerini migliori al mondo, domenica 25 giugno la settima edizione di FisiKo! Festival internazionale di azioni cattive, che per quattro giorni, da giovedì 22 giugno, ha animato il borgo di Santo Stefano e l’area dell’Ex Ceramica Vaccari, trasformando il paese in una vera e propria “factory”. Un gran finale apprezzato da una calorosa folla di pubblico che ha scelto di trascorrere la domenica pomeriggio nei suggestivi spazi dell’ex Vaccari. Tantissimi i danzatori e gli operatori del settore arrivati a Santo Stefano da tutta Italia per questi giorni di festival, oltre 500 le persone che hanno assistito agli spettacoli proposti nei quattro giorni di festival.

Un’edizione che conferma l’altissimo livello artistico della rassegna e che mette nuovamente in luce i due aspetti salienti che rendono Fisiko! un progetto di successo: la vocazione internazionale e il forte radicamento sul territorio. Due facce della stessa medaglia e due obiettivi anche quest’anno raggiunti grazie alla dedizione e all’impegno di quanti lavorano per la realizzazione del Festival.

