Giovedì prossimo la Scherma protagonista al Grand Finale genovese di The Ocean Race

Genova. Il Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Scherma sarà presente al Grand Finale di The Ocean Race nella giornata di giovedì 29 giugno. A partire dalle ore 16, sul palco centrale dell’Ocean Live Park, si svolgerà una gara a squadra che permetterà al pubblico di entrare a contatto con tutte e tre le armi federali: spada, sciabola e fioretto.

Un momento dimostrativo importante, in ragione del fatto che il Waterfront di Levante vedrà proprio la Scherma protagonista tra esattamente due anni in occasione degli Europei Assoluti di Genova 2025 quando la Liguria sarà Regione Europea dello Sport. Nel 2024, anno in cui Genova sarà Capitale Europea dello Sport, arriverà nel capoluogo ligure il Campionato Italiano Gold.

