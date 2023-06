Il sindaco: “Auto senza pass nei posti residenti, fenomeno limitato ma che va sempre attenzionato”

Giovedì scorso a Lerici in Consiglio comunale si è tornati a parlare di zona a traffico limitato, complice la mozione presentata da Cambiamo con Passione che chiedeva una rimodulazione della Ztl nonché presidio della Polizia municipale delle zone parcheggio residenti, anche prevedendo, in determinati casi, rimozione dei mezzi lì posteggiati senza averne l’autorizzazione; il testo, come del resto preannunciatosi in commissione, è stato bocciato, con amministrazione e maggioranza che ritengono efficace l’attuale configurazione della zona a traffico limitato. Perplessità inoltre tra le file della maggioranza, per quanto con diverse sfumature, sull’ipotesi rimozione col carro attrezzi. Un’opzione comunque in una certa misura ad oggi praticata: cinque i mezzi ad esempio rimossi lo scorso fine settimana in quanto posteggiati su stalli residenti senza avere il pass. “Un fenomeno limitato ma che va sempre attenzionato”, spiega a CdS il sindaco Leonardo Paoletti, che sempre sui parcheggi (argomento giovedì scorso oggetto di una mozione, anch’essa non approvata, presentata sempre di Cambiamo con passione) osserva che “è un tema sentito, sia per gli ospiti che per i residenti. Con il porta a porta e l’eliminazione dei contenitori stradali si sono recuperati oltre 120 posti auto per residenti in particolare, a Lerici e San Terenzo. La soluzione che porterà nuovi posti gratuiti anche per i residenti è quella dei parcheggi interrati, unico strumento per reperire spazi che in superficie non abbiamo. Entro l’anno anche sul tema infrastrutture parcheggio saranno compiuti importanti passi avanti”. Attesa per settembre, informa il primo cittadino, la consegna del progetto di Piazza Bacigalupi; quindi si terrà il referendum popolare per decidere dove fare il parcheggio interrato, se appunto nella piazza davanti al Comune o se in Rotonda Vassallo.

