Il trattamento del linfedema di ASL5 premiato in Austria

La Società per il Drenaggio Linfatico Manuale austriaca ha attribuito nel corso delle Giornate Estive di Linfologia che si sono tenute a Walchsee, il prestigioso premio Dr. Vodder/Wittlinger, per contributi giornalistici nel campo della linfologia, al Dott. Costantino Eretta, responsabile della Struttura Semplice “Chirurgia dei linfatici” di ASL5 per il lavoro dal titolo “Trattamento multidisciplinare del linfedema, esperienza del nostro centro”.

La pubblicazione premiata ripercorre le fasi del complesso trattamento del linfedema, malattia cronica dovuta ad un abnorme accumulo di liquidi, ad alto contenuto proteico nello spazio interstiziale. Si manifesta con edema, infiammazione e fibrosi, fino all’irrigidimento dei tessuti interessati e per questo necessita per la cura di combinare più tecniche, come il linfodrenaggio manuale, il linfodrenaggio meccanico, i bendaggi elasto-compressivi e altre tecniche complementari fino al trattamento chirurgico nelle forme più avanzate che non rispondono alla fisioterapia. Il centro di ASL5 oltre ad essere un punto di riferimento per la diagnosi, il trattamento e la terapia chirurgica, fornisce anche educazione al paziente per la cura di sé, come l’autobendaggio e la corretta applicazione della contenzione elastocompressiva.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com