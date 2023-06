In sedia a rotelle e senza i quattro arti posano come modelli: ecco “Il sesto senso”, il progetto che mette al centro l’amore per se stessi e per gli altri

Loano. Le storie personali di ognuno di noi ci possono mettere di fronte a situazioni complesse e a volte difficili da affrontare. A volte, per motivi diversi, può capitare di perdere uno dei cinque sensi o di trovarci faccia a faccia con vicende che li riguardano da vicino: pensiamo, per esempio, al gusto e all’olfatto strettamente legati ai disturbi alimentari oppure al tatto, che viene meno in caso di perdita di un arto oppure, ancora, a vista e udito che possono essere pregiudicati da cecità e sordità. C’è però un “sesto senso” che tutti noi non dovremmo mai dimenticare di possedere: l’amore per gli altri, ma soprattutto per noi stessi.

E’ questo il “monito” di cui è portatore “Il sesto senso”, il progetto ideato dal fotografo ed educatore Alessandro Gimelli e inserito nel calendario delle attività del centro riabilitativo “Monsignor Pogliani” di Loano.

