Incontro in Regione sulle Rsa, Cgil: “Garanzie per gli operatori essenziali per il servizio”

Liguria. Questo pomeriggio in Regione si è svolto il previsto incontro sul sistema dell’accreditamento dei servizi socio sanitari in Liguria a partire dalle residenze per anziani. Presenti all’incontro le organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei pensionati e del pubblico impiego, oltre alle parti datoriali.

“Quello delle Rsa è un argomento dolente, in discussione da mesi, sul quale la Cgil ha chiesto che le strutture accreditate e in convenzione applichino i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la modifica di quanto contenuto nel manuale di accreditamento della Regione in riferimento al personale – afferma il sindacato – In particolare si contesta la modifica di alcune attribuzioni (surroga) motivata dalla esigenza di contenere i costi e sopperire alla carenza di operatori”.

