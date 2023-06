Lavori Acam a Luni, giovedì mattina erogazione dell’acqua sospesa

Il Comune di Luni, tramite Acam Acque Spa, rende noto che, causa lavori sugli impianti idrici il servizio di erogazione dell’acqua presso la Sede Comunale e zone limitrofe lungo via Castagno – via Figliola – via Ghitella, sarà sospeso il servizio di erogazione dell’acqua Giovedì 29 giugno 2023 dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

“In tale periodo – si legge – e nelle prime ore successive al ripristino del servizio, potranno verificarsi fenomeni transitori di intorbidimento, nel qual caso si invitano gli utenti ad evitare l’uso dell’acqua per scopi alimentari”.

L’articolo La musica degli Spetnaz per il venerdì sera della Borgata proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com