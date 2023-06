Manarola, Circolo dei Pescatori e Comune condividono le attività da realizzare

A seguito di un incontro avvenuto nei giorni scorsi tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti del Circolo Pescatori Sportivi di Manarola, in un clima collaborativo e costruttivo, si sono affrontate le principali problematiche riguardanti lo specchio acqueo e la marina di Manarola.

“Ringrazio Roberto Benvenuto e tutti i soci per il lavoro che portano avanti. Per l’amministrazione è fondamentale avere dei punti di riferimento e sentire che la comunità è viva e interessata a garantire una migliore vivibilità degli spazi. Ci impegniamo fin da subito a lavorare sulle richieste ricevute e abbiamo condiviso un percorso che porterà a concludere gli interventi entro l’estate 2024”, dichiara la sindaca Fabrizia Pecunia.

Al termine del confronto, i presenti hanno condiviso la necessità di modificare il regolamento dello specchio acqueo della marina di Manarola, destinando l’uso dei 4 attuali gavitelli a punto di ormeggio consentito ai soli proprietari di natanti i quali risultino intestatari di suolo pubblico presso la marina di Manarola e i cui natanti abbiano una lunghezza non superiore a 4,50 ml. Inoltre, si è convenuto di incrementare il numero dei gavitelli a 5 ripristinando così le originarie condizioni.

Il circolo Pescatori si impegna ad inviare al Comune idonea relazione tecnico descrittiva, la quale esplorerà la possibilità di incrementare il numero dei gavitelli di ormeggio di n. 2/3 unità da collocarsi al di sopra degli esistenti sempre in zona B da destinarsi a imbarcazioni di misura non superiore a 7,50 ml. Essendo i gavitelli in zona B, le operazioni di ormeggio dovranno avvenire esclusivamente a remi.

Verificate le condizioni, tale intervento dovrà avvenire entro l’estate 2024.

La sindaca ha assicurato che tale proposta di modifica sarà portata all’approvazione nel primo consiglio comunale utile.

Nel corso del confronto, si sono definiti alcuni interventi di manutenzione da realizzare nel breve e medio periodo.

In particolare, il Comune, accogliendo le proposte del Circolo Pescatori Sportivi di Manarola, si impegna a realizzare il prolungamento dell’attuale banchina lato nord/ovest, così come schematizzato nella proposta presentata dal Circolo, a realizzare il livellamento del piano di calpestio della piazzetta sottostante il paranco, laterale alla foce del Rio Groppo, al ripristino delle parti danneggiate del corrimano in acciaio inossidabile presente lungo il camminamento sovrastante la banchina di ormeggio, alla messa in sicurezza del parapetto prospiciente il mare al di sopra del ponte e al ripristino del corrimano e della ringhiera lungo la stradina di Palaedo e alla predisposizione di un doccia lungo la banchina di ormeggio. Tali interventi potranno trovare conclusione entro la fine dei lavori per la messa in sicurezza del ponte.

Il Comune ha assicurato che i lavori per la realizzazione della nuova scala di accesso all’imbarcadero inizieranno in autunno.

In merito alla manutenzione annuale del parco boe di ormeggio, il comune delega la stessa al circolo Pescatori Sportivi di Manarola con l’assicurazione che le spese sostenute verranno rimborsate direttamente al circolo.

Si intende che le lavorazioni di carattere straordinario (fornitura e posa catenarie) verranno direttamente eseguite dal comune in accordo con il circolo Pescatori Sportivi di Manarola.

Il Comune, infine, assicura l’erogazione di un contributo per la sostituzione del paranco di alaggio imbarcazioni e ringrazia il Circolo per la disponibilità e per il grande lavoro che porta avanti a favore della comunità.

