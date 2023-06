Npsg Trading Logistic, c’è la conferma per Mandoloni. Del Santo diventa club manager

Sarà ancora Tommaso Mandoloni da tutti meglio conosciuto come “Tommy” il direttore d’orchestra del gioco della prima squadra della Npsg Trading Logistic. Nonostante abbia ricevuto molte offerte, dopo l’ottimo campionato dello scorso anno, il palleggiatore marchigiano è stato deciso ed irremovibile nel rifiutarle tutte per continuare ad indossare la maglia numero 2 bianco-azzurra. Rivelatosi nello scorso campionato un ottimo palleggiatore, sempre attento e lucido, ha terminato la stagione piazzandosi nei primi tre posti tra i migliori battitori per efficienza ed aces del girone portando sempre alla squadra un contributo di punti importante con questo fondamentale. Grande soddisfazione nell’ambiente sprugolino per questa conferma e soprattutto in coach Parisi che potrà continuare a lavorare con un atleta che già conosce le sue linee guida nella costruzione del gioco di squadra.

Un altro tassello “pesante” si inserisce nell’ingranaggio per renderlo sempre più efficiente e rispondere possibilmente “tempo zero” a tutte le esigenze che nascono giornalmente quando una società deve gestire una realtà di serie B ed intende farlo nel migliore dei modi cercando di non lasciare niente al caso fornendo ai propri tesserati tutto quello che serve per poi poter pretendere da ognuno di loro il massimo rendimento consentendogli di pensare solo alla palestra senza preoccuparsi di tutto il resto. Si tratta di Andrea Del Santo che nella società spezzina è pallavolisticamente nato e nella quale ha ricoperto tutti i ruoli: prima atleta, poi allenatore ed infine dirigente. La stagione esaltante degli “Invincibili” che fecero il triplete conquistando imbattuti promozione in B, Coppa Liguria e Coppa delle Alpi, porta anche la sua firma nella sua qualità di secondo di coach Cecchi.

Del Santo andrà a occupare il ruolo di “club manager” della B, una figura a cui sarà affidata la responsabilità a 360° di tutte quelle problematiche extra lavoro tecnico che attengono a quel settore come impianti, materiali, organizzazione trasferte… Lavorerà a stretto contatto con coach Parisi e con gli altri dirigenti che si occupano del settore coordinandoli e cercando di oliare ancor di più un ingranaggio che ha già dimostrato di funzionare egregiamente.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com