La “Celebrity Edge”, quindici ponti, 1.377 membri di equipaggio e una capacità di ospitare quasi 3.000 passeggeri, oggi in rada a Portofino. E’ stata la prima nave Celebrity ad essere equipaggiata con il “Magic Carpet”, una piattaforma in vetro arancione che sporge ed è sospesa dal lato destro della nave, progettata per facilitare l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri nei tender che fanno la spola tra nave e molo di sbarco.

