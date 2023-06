Prima Categoria, Spotornese indomabile: ingaggiato anche Filippo Caroniti. Priamar, per la porta c’è Pusceddu

Spotorno/Savona. È una sessione estiva di calciomercato frenetica e ricca di colpi di scena quella a cui stanno dando vita i club dilettantistici componenti il panorama locale. Tra le compagini più attive sarebbe impossibile non citare Spotornese e Priamar, società le quali hanno praticamente già ultimato le rose a disposizione dei loro allenatori.

Il sodalizio del presidente Ravera nella serata di ieri ha infatti annunciato l’ennesimo tesseramento della sua sontuosa campagna acquisti. Di seguito ecco il comunicato diramato dalla società: “L’ASD Spotornese è felicissima di accogliere a Spotorno il giovane Filippo Caroniti. Dopo le esperienze in alcune Juniores Nazionali, il classe 2003 passa da Savona prima di approdare alla Polisportiva Nolese, dove si rende protagonista di una stagione condita da ben 5 reti. Anche in questo caso un trasferimento voluto fortemente da entrambe la parti, che siamo sicuri porterà enormi soddisfazioni. Benvenuto Filippo!” Oltre a Caroniti, mister Dorigo potrà ancora contare sulle prestazioni sportive di Andrea Cossu, attaccante il quale ha scelto di restare in biancazzurro nonostante le svariate offerte ricevute.

