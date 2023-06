Prima lo stadio, poi l’allenatore: Massimiliano Alvini è il prescelto

Prima la presentazione del progetto stadio, poi la chiusura dell’allenatore. In casa Spezia i piani sono ormai chiari e definiti e i prossimi giorni daranno finalmente il via alla stagione che verrà.

Domani a Villa Marigola verrà presentato il progetto di quello che sarà il nuovo stadio Picco e il giorno dopo il club chiuderà i discorsi per la panchina, blindando Massimiliano Alvini come nuovo tecnico dello Spezia. L’ex Cremonese, club con cui l’allenatore dovrà risolvere il contratto in essere che lo lega ancora per un anno, firmerà un contratto annuale con lo Spezia, valido dal primo di luglio, in cui dovrebbe inserita una clausola di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

