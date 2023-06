Rapallo: infortunio sul lavoro nel cantiere dell’hotel Savoia

Infortunio sul lavorio questo pomeriggio alle 14.45 circa in corso Matteotti, all’interno del cantiere per la ristrutturazione dell’hotel Savoia. Un uomo di trent’anni sarebbe caduto per alcuni metri da una gru interna. A valutare la dinamica e le cause dell’infortunio la polizia di Stato ed i tecnici dell’Asl 4. I primi ad arrivare il 118 con l’automedica Tango2, la Croce Rossa di Santa Margherita e i vigili del fuoco di Rapallo. L’infortunato, politraumatizzato, in un primo momento in codice rosso poi derubricato in giallo, è stato trasferito al pronto soccorso di Lavagna. Il traffico in corso Matteotti, è stato regolato dalla è stato regolato dalla polizia urbana. La gru è stata posta sotto sequestro.

