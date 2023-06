Rapallo: raduno moto d’acqua, sì della giunta

L’associazione Water Sports Liguria con sede a Rapallo ha chiesto al Comune il patrocinio per un raduno sportivo con moto d’acqua, previsto domenica 16 luglio nello specchio acqueo compreso tra Rapallo e Portofino. Nella delibera di giunta si specifica “che il raduno in questione concorre alla promozione turistico-sportiva della città; è opportuno e qualificante, in considerazione dell’interesse sportivo, concedere il patrocinio del Comune”. Mello stesso tempo si specifica che “il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato il patrocinio”.

Nella delibera tuttavia non è specificato come si svolgerà il raduno, ovviamente fuori dei confini dell’Area Marina protetta, ma pur sempre nel santuario dei cetacei dove spesso si avvistano delfini. E quindi senza che le moto d’acqua sviluppino il massimo del loro potenziale. Così come per altro avviene senza polemiche per il raduno di motoscafi Riva a Santa Margherita Ligure.

» leggi tutto su www.levantenews.it