Riqualificazione Palazzo Della Rovere: a inizio luglio la consegna dei lavori, meno di tre anni per concluderli

Savona. Sarà la prossima settimana la consegna dei lavori per la riqualificazione di Palazzo Della Rovere. I tempi per la realizzazione dell’intervento saranno stretti: entro marzo 2026 l’impresa dovrà aver concluso i lavori. Questa mattina gli assessori Ilaria Becco e Lionello Parodi hanno fatto un incontro e il sopralluogo con l’impresa incaricata (Impresa Edil Costruzioni Group Srl, specializzata in restauri) e Ire.

A inizio luglio, quindi, inizierà l’attività preliminare con i rilievi e le attività burocratiche. L’impresa si è impegnata a ridurre il più possibile l’area del cantiere lato Duomo. Durante gli anni del cantiere i cittadini saranno informati sull’andamento dei lavori con una comunicazione costante, anche con l’eventuale possibilità di fare visite guidate all’interno.

