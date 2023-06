Saggio di fine anno della Scuola di Musica Don Bosco: atmosfera magica e coinvolgente

Alassio. Sulla splendida spiaggia Don Bosco, si è tenuto il tanto atteso saggio di fine anno della Scuola di Musica Don Bosco. Gli allievi hanno emozionato il pubblico con le loro esibizioni, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

La Scuola di Musica Don Bosco, che offre una serie di proposte pomeridiane per i giovani di Alassio e dintorni, continua a portare avanti la sua opera educativa grazie alla passione coinvolgente dei maestri Claudio Bozzolasco e Gabriele Sbarra. I loro studenti hanno dimostrato di aver assimilato non solo le tecniche musicali, ma anche l’amore e la dedizione per l’arte della musica.

