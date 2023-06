‘Santa’: ormeggi alla diga, una stagione da tutto esaurito

L’estate è appena iniziata e siamo ancora lontani dai numeri di luglio e agosto. Tuttavia gli ormeggi alla banchina interna alla diga foranea del porto di Santa Margherita sono praticamente esauriti. Conseguenza della mancata apertura del porto Carlo Riva di Rapallo? Probabilmente no, così come lo scalo non risente di tutti gli ormeggi che la Genova turistica ha messo a disposizione dei diportisti. Dopo il periodo buio del Governo Monti, che aveva fatto scappare dall’Italia molti armatori di yacht, la nautica ha ripreso a tirare; grazie anche al covid e al desiderio di isolarsi. Oltre a quello di possedere, portafoglio permettendo, imbarcazioni sempre più sicure e sofisticate.

Foto Consuelo Pallavicini

