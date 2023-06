Sestri Levante. Al via imminente i lavori di ristrutturazione dello stadio “Sivori” per garantire l’omologazione al prossimo campionato calcistico professionistico di Serie C.

Il rifacimento e la posa di un nuovo fondo sintetico dovrebbe essere ultimato entro metà agosto, mentre la prima squadra preparerà l’annata in ritiro in Trentino.

» leggi tutto su www.genova24.it