The Ocean Live Park: dal Summit per la carta degli oceani alla “felicità” di Alice Leccioli, fino all’arrivo delle barche 

Genova. La flotta di The Ocean Race ha raggiunto il Waterfront di Genova nel giorno in cui è stata varata la carta dei diritti degli oceani grazie all’ultimo Ocean Summit. Una giornata ricca di incontri ed eventi con l’emozionante “passeggiata” di Alice Leccioli e il suo esoscheletro ribattezzato “felicità”. Si è svolta anche la Regata delle Legends per festeggiare i 50 anni di The Ocean Race.

La Regata. Primo arrivo di giornata è stato quello di Team Jajo che ha tagliato la linea del traguardo alle 12:50 al termine di una navigazione di 11 giorni 23 ore e 40 minuti. Si piazza alle spalle di Wind Whiper, arrivato ieri con un grande vantaggio. Terzo posto tra i VO65 per Viva México. Tra gli Imoca trionfa nella settima tappa Team Malizia che chiude in 11 giorni 19 ore e 2 minunito. L’equipaggio tedesco ha preceduto Biotherm e Team Holcim – PRB. La classifica generale del giro del mondo vede ora in testa Team Holcim PRB con 34 punti. Ha superato 11th Hour Racing Team che, a causa dell’incidente alla partenza della tappa all’Aia, sta raggiungendo Genova fuori classifica di tappa. Giovedì 29 si riunirà la giuria per discutere il ricorso della barca americana e solo allora si potrà conoscere il vincitore finale della 14° The Ocean Race. La terza posizione è di Team Malizia con 32 punti. Quarta piazza per Biotherm (23 punti) e ultimo posto per Guyot environnement Team Europe che si è ritirato dopo l’ultimo incidente. “Sono molto felice e molto orgoglioso di questa squadra. È stato un privilegio lavorare con tutti loro”, ha detto all’arrivo a Genova Boris Herrmann, skipper di Team Malizia riflettendo sulla fine della sua regata intorno al mondo. “Abbiamo il maggior numero di velisti che hanno completato l’intera regata e Rosalin Kuiper è stata l’unica donna a fare l’intero giro del pianeta”.

» leggi tutto su www.genova24.it