Torna alle Pianazze la Passeggiata ecologica: “Vogliamo sensibilizzare l’amministrazione sulla situazione del quartiere”

Giovedì prossimo, 29 giugno, alle 18.00 alle Pianazze, seconda edizione della Passeggiata ecologica, promossa dal Comitato Pianazze nel cuore. “Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare l’amministrazione comunale di Arcola sulla situazione in cui purtroppo si trova il nostro quartiere. Sono ormai passati due anni dal primo incontro con l’amministrazione e siamo al punto di partenza: niente è stato fatto e il quartiere continua a vivere nello stesso degrado”, spiegano dal comitato. “Purtroppo anche l’ultimo incontro con l’amministrazione, la scorsa settimana, è stato uguale agli altri. Ci era stato detto che dopo due giorni saremmo stati ricontattati per un aggiornamento su un incontro con gli enti sovraordinati e che ci sarebbe stata una risposta sul marciapiede richiesto per mettere in sicurezza chi percorre Via Serra, ma sono passati dieci giorni e nessuna comunicazione è arrivata”, aggiungono da Pianazze nel cuore.

“Ribadiamo la nostra volontà propositiva, non siamo nati per essere il ‘comitato del no’ – concludono dal comitato -, ma chiediamo che le attività produttive operino a patto che non siano i cittadini a pagare la loro permanenza, e che il quartiere sia liberato da rumori e odori che, come più volte denunciato e documentato, rendono la qualità della vita degli abitanti delle Pianazze al limite della sopravvivenza”.

