Truck loading all’ex Molo Enel, rilasciata la concessione. Scatta un domino di aree tra Enel, Gnl Italia e Terminal del Golfo

E’ stata ufficialmente individuata alla radice dell’ex Molo Enel l’area in cui Gnl Italia sbarcherà le autobotti cariche di gas naturale liquefatto proveniente dal rigassificatore di Panigaglia e diretto verso la rete autostradale. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale ha infatti firmato ieri il decreto con il quale viene rilasciata la concessione per effettuare l’imbarco e lo sbarco dei mezzi pensati su una chiatta ro-ro sino al 31 dicembre 2035. Il permesso di utilizzo dello specchio acqueo ha decorrenza immediata per consentire all’azienda del gruppo Snam di realizzare il pontile rimovibile come punto di ormeggio per il carico e scarico delle autobotti criogeniche Gnl. L’area a terra sulla banchina di approdo e l’area utilizzata per il transito delle autobotti fino alla strada, verranno assentite progressivamente in concessione compatibilmente con i lavori di rimozione delle strutture e rimessa in pristino da parte di Enel, prevista per luglio 2024.

Nel periodo di pubblicizzazione previsto dalla legge non sono giunte istanze concorrenti, ma sono state presentate osservazioni da parte del Comune della Spezia (che si era espresso negativamente sull’ipotesi di una concessione per il truckloading a Calata Malaspina), la società Nora, la società Terminal del Golfo e le Associazione Posidonia Porto Venere e Legambiente Circolo Nuova Ecologia La Spezia.

In particolare Terminal del Golfo ha fatto notare possibili sovrapposizioni e interferenze connesse allo sviluppo del terminal, previsto dal Prp e dall’accordo sostitutivo del 2015 e che la banchina oggetto di istanza di concessione è compresa nella zona di ampliamento del terzo bacino portuale. Il confronto con gli uffici di Via del Molo è proseguito e l’Adsp ha promosso un tavolo di concertazione funzionale alla composizione dei diversi interessi in gioco ed eventualmente prodromico alla conclusione di un accordo. L’appuntamento, fissato per l’8 maggio scorso, non ha dato però esito positivo.

L’Authority ha così ritenuto ragionevole “l’assentimento in concessione a Gnl del compendio richiesto, fino al verificarsi delle condizioni di ampliamento delle antistanti aree e banchine da parte del Terminal del Golfo”. Il domino prevedere pertanto che quando Terminal del Golfo avrà effettuato gli ampliamenti Gnl Italia dovrà liberare il compendio e l’Adsp rilascerà al terminalista l’atto formale di concessione per la realizzazione della fase di ampliamento nello specchio acqueo.

Al fine di garantire la continuità operativa del progetto di Gnl Italia la concessione, prima di essere revocata, verrà ricollocata in banchina portuale disponibile, oggi individuabile nel nuovo solettone che sarà realizzato dalla stessa Terminal del Golfo, che recupererà la superficie nell’area attualmente impegnata da Enel.

