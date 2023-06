Vela/ Al Live Park la capitana del Genoa Women Giada Abate

Chi più di lei? Della capitana delle ‘Women’, Giada Abate, per rappresentare la prima squadra al Live Park Waterfront di Levante? La centrocampista rossoblù, testimonial dello sviluppo che il movimento femminile sta avendo in casa Genoa, prenderà parte mercoledì a un evento promosso dal Comune di Genova. L’evento è inserito nelle manifestazioni legate a The Grand Finale di Ocean Race, la gara velistica intorno al mondo approdata in città, con l’intento di premiare società e atleti distintisi per il raggiungimento di obiettivi personali o traguardi collettivi. E’ il caso, quest’ultimo, del Genoa Women con la salvezza maturata nella prima partecipazione al campionato di Serie B. Alle prese con la riabilitazione per un’operazione a un ginocchio, Giada rappresenterà tutte le compagne del team.

